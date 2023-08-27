Российская авиация ударила авиабомбами по Херсонской области
Российская армия атаковала Херсонскую область с авиации. На населенные пункты сбросили управляемые авиабомбы.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
"Враг сбросил управляемые авиабомбы в районе Херсона, Дарьевки, Казацкого и Одрадокаменки", - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших и разрушении уточняется.
Напомним, вчера российские войска обстреляли центра Херсона. Травмирована 41-летняя женщина. Она госпитализирована с контузией и ранениями ноги. Ещё одна пострадавшая - 70-летняя женщина. У неё незначительные повреждения.
Накануне в результате обстрела центра Херсона ранение получила семилетняя девочка. Ребенок попал под вражеский удар в квартире. У нее ранение спины, руки и ноги. В состоянии средней тяжести пострадавшего ребенка госпитализировали. Сейчас ей оказывают всю необходимую медпомощь.
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