Днем 24 августа силы РФ из артиллерии обстреляли центр Херсона.

Об этом сообщает Херсонская ОВА и публикует видео последствий.

Как сообщают в ОВА, из-за российских обстрелов пострадал ребенок. 7-летняя девочка попала во вражеский удар в квартире. У нее ранение спины, руки и ноги.

В состоянии средней тяжести пострадавшего ребенка госпитализировали. Сейчас ей оказывают всю необходимую медпомощь.

Данные о других пострадавших уточняются.

Сегодня мы сообщали, что после ракетного удара по автовокзалу в Днепре пострадали десять человек.

Также стало известно, что РФ запустила ракеты по Днепру из Крыма, Токмака и Ростовской области.

Война в Украине идет уже 547-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщил о продвижении ВСУ в направлении Новопрокоповки на ореховском направлении. Это село южнее Работино, в которое накануне вошли украинские войска. Новопрокоповка находится на трассе, которая ведет в Токмак Запорожской области. Отдельные западные аналитики уже говорят, что украинские силы восточнее Работино вышли ко второй - основной - линии российской обороны.

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