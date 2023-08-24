Что происходит на фронте 24 августа. Сводка Генштаба ВСУ
Утром 24 августа Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.
Главное из нее.
Ночью РФ нанесла ракетный удар по Днепру. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
За прошедшие сутки враг нанес 10 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из РСЗО. Также, оккупанты в очередной раз атаковали территорию Украины "Шахедами". ПВО уничтожила 12 дронов противника.
В течение суток произошло 23 боевых столкновения.
На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области.
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселой Донецкой области.
На Авдеевском направлении ВСУ отразили атаки российских войск в районе Авдеевки.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Благодатного Донецкой области.
На Запорожском направлении противник вел безуспешное наступление в районе Малой Токмакчки Запорожской области.
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
В Мелитополе Запорожской области российские военнослужащие обустроили территорию санатория под полевой госпиталь, где на лечении находятся около 100 раненых оккупантов.
Война в Украине идет уже 547-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщил о продвижении ВСУ в направлении Новопрокоповки на ореховском направлении. Это село южнее Работино, в которое накануне вошли украинские войска. Новопрокоповка находится на трассе, которая ведет в Токмак Запорожской области. Отдельные западные аналитики уже говорят, что украинские силы восточнее Работино вышли ко второй - основной - линии российской обороны.
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