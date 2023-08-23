Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 23 августа.

ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах. О наступательных операциях на Бердянском направлении не сообщается. Произошло 16 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях: Купянском – в районе Новоегоровки Луганской области,

Бахмутском – в районе Веселой,

Марьинском – в районах Марьинки,

Запорожском – в районе Малой Токмакчки. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском, Авдеевском, Шахтерском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений. Армия РФ нанесла девять ракетных и 49 авиаударов, совершила 40 обстрелов из РСЗО. Авиация ВСУ нанесла 12 ударов. ПВО уничтожила 12 БпЛА "Shahed-136/131".

Война в Украине идет уже 546-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Вчера ВСУ показали видео захода в Работино с кадрами эвакуации оттуда пожилых людей на БМП "Брэдли". Россияне продолжают штурмовать территории под Купянском. Также вчера РФ впервые вывела в Черное море свой новый корабль "Циклон", носитель ракет "Калибр". Это может означать подготовку нового ракетного удара.

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