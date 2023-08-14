За минувшую неделю на берегах Днепра в нижней части течения активизировались мелкомасштабные боевые действия. ВСУ создают небольшие плацдармы на левом берегу.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Украинские войска проводят рейды и создают небольшие плацдармы на новых участках восточного берега, удерживаемых российскими войсками. Это дополнение к расширению плацдарма, который Украина удерживает у разрушенного Антоновского моста с июня 2023 года. Вероятно, некоторые из этих операций были проведены в условиях локальной ротации российских сил", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, продолжается борьба за контроль над небольшими островами в Днепровском лимане.

"Перед российским командованием стоит дилемма: укреплять этот район или перебрасывать войска в районы основных контрнаступательных операций Украины, расположенные дальше на восток", - подытожили в Минобороны Британии.

Ранее в Минобороны Украины прокомментировали ситуацию на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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