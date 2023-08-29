Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 29 августа.

Сводка традиционно появилась в Фейсбуке ведомства.

Главное в вечерней сводке Генштаба:



1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах.

2. За сутки произошло 30 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Лиманском – в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области,

Бахмутском – в районах Богдановки и Озаряновки,

Авдеевском – в районе Авдеевки,

Марьинском – в районе Марьинки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла пять ракетных и 47 авиаударов, совершила 48 обстрелов из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла 11 ударов.

Сегодня сообщалось, что украинские бойцы продвигаются на Таврическом направлении.

Война в Украине идет уже 552-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вчера заявила, что ВСУ освободили Работино на Запорожском фронте. Часть российских военных пабликов подтверждает, что армия РФ оставила Работино. Другие пишут, что бои за село продолжаются и россияне удерживают южную его часть. При этом вчера ни Генштаб ВСУ, ни командующий Таврического направления, ни президент в отчете после Ставки, о взятии Работино не говорили.

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