Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 28 августа.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

Главное в вечерней сводке:



1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах. При этом Генштаб не сообщает об освобождении Работино, о котором утром заявлял Военный медиацентр Минобороны.

2. За сутки произошло 26 боестолкновений. Отражены российские атаки на Марьинском направлении в районе Марьинки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла восемь ракетных и 30 авиаударов, совершила 19 обстрела из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла 12 ударов.

Война в Украине идет уже 551-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжается тяжелое продвижение ВСУ на Ореховском направлении. ВСУ сейчас продвигаются к Новопрокоповке - селу к югу от Работино. Россияне перебрасывают на это направление подкрепления с других участков фронта, а также увеличивают количество авиаударов, чтобы остановить продвижение ВСУ. Кроме этого, движение украинских войск также сдерживают сильные укрепления армии РФ.

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