За прошедшие сутки Россия нанесла 5 ракетных и 45 авиационных ударов, совершила 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В течение суток произошло более 40 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Лиманском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районе Новогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении оккупанты веи безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Василовки и Клещеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Степного Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 2 удара по пунктам управления, 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 зенитно-ракетных комплекса, 1 район сосредоточения личного состава и 4 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Напомним, ранее в Воздушных силах ВСУ назвали причины частых взлетов истребителей МиГ.

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