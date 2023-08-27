Армия РФ безуспешно наступала на четырех направлениях. Утренняя сводка Генштаба
За прошедшие сутки Россия нанесла 5 ракетных и 45 авиационных ударов, совершила 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В течение суток произошло более 40 боевых столкновений.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Лиманском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районе Новогоровки Луганской области.
На Бахмутском направлении оккупанты веи безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Василовки и Клещеевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Степного Донецкой области.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.
Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении.
Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 2 удара по пунктам управления, 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 зенитно-ракетных комплекса, 1 район сосредоточения личного состава и 4 артиллерийских средства на огневых позициях противника.
Напомним, ранее в Воздушных силах ВСУ назвали причины частых взлетов истребителей МиГ.
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