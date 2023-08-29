Украинские бойцы продвигаются на Таврическом направлении.

Об этом сообщил командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

"Имеем продвижение на Таврическом направлении. Врага отбрасываем", - написал генерал.

Группировка "Таврия" действует на Запорожском и Херсонском направлениях. Где именно продвинулись ВСУ, Тарнавский не уточнил. Но сегодня Генштаб заявлял о прогрессе в сторону Вербового.

Война в Украине идет уже 552-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вчера заявила, что ВСУ освободили Работино на Запорожском фронте. Часть российских военных пабликов подтверждает, что армия РФ оставила Работино. Другие пишут, что бои за село продолжаются и россияне удерживают южную его часть. При этом вчера ни Генштаб ВСУ, ни командующий Таврического направления, ни президент в отчете после Ставки, о взятии Работино не говорили.

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