Утром 29 августа Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

За прошедшие сутки враг нанес 8 ракетных и 47 авиаударов, совершил 39 обстрелов из РСЗО.



За прошедшие сутки произошло 32 боевых столкновения.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Поповки, Славгорода Сумской области и Ветеринарного Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ивановки и Кисловки Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Новоегоровки, Твердохлебового, Белогоровки Луганской области; Торского, Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Богдановки, Клещиевки, Нью-Йорка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки и Константиновки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах

Водяного, Новоселки, Благодатного Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Работино и Новоданиловки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Николаевки, Ольговки Херсонской области.

В населенном пункте Чаплинка Херсонской области оккупационная администрация требует от местных жителей получить паспорта России до 1 сентября. Иначе угрожают конфискацией недвижимого имущества. Также, с 23 августа этого года оккупанты проводят рейды по выселению из жилья граждан без регистрации места жительства и присвоения их имущества.

Война в Украине идет уже 552-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вчера заявила, что ВСУ освободили Работино на Запорожском фронте. Часть российских военных пабликов подтверждает, что армия РФ оставила Работино. Другие пишут, что бои за село продолжаются и россияне удерживают южную его часть. При этом вчера ни Генштаб ВСУ, ни командующий Таврического направления, ни президент в отчете после Ставки, о взятии Работино не говорили.

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