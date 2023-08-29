В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, имеют успех в направлении Вербового в Запорожской области.

Об этом заявил спикер Генерального штаба Украины Андрей Ковалев в эфире телемарафона

"В направлении Новоданиловка – Вербовое имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", – сказал Ковалев.

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

Вчера в Минобороны Украины сообщили, что под Бахмутом ВСУ вытеснили армию РФ с позиций в центральной части Клещеевки, а также восточнее населенного пункта.

Также заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ освободили Работино. Также часть российских военных пабликов подтверждает, что армия РФ оставила Работино.

При этом пока ни Генштаб, ни командующий Таврического направления, ни президент в отчете после Ставки, взятия Работино не подтвердили.

Ситуацию под Вербовым и Работино мы анализировали в отдельном материале.

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