В Генеральном штабе ВСУ сообщили об успехах украинских войск на участке юго-восточнее Орехова.

"На направлениях Новоданиловка – Новопрокоповка и Малая Токмачка – Вербовое имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - сообщил спикер Генштаба Андрей Ковалев.

Вчера также сообщалось об успехах в направлении Вербового, которое находится восточнее Работино.

Также вчера командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что украинские бойцы продвигаются на Таврическом направлении. Где именно продвинулись ВСУ, он не уточнил.

Детальнее в ситуации на рубеже Работино-Вербовое мы разбирались в отдельном материале.

Война в Украине идет уже 553-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 августа 2023 года в онлайне.

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