Утром 31 августа Генштаб ВСУ публикует сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

За прошедшие сутки РФ выпустила по Украине ракеты воздушного базирования и иранские дроны "Shahed-136/131". Было уничтожено 28 крылатых ракет и 15 ударных БПЛА.

За прошедшие сутки враг нанес 31 ракетный и 66 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из РСЗО.



За прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.



На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Волфиного Сумской области и Потихонового Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Клещеевки и Курдюмовки. Нанес

На Авдеевском направлении враг нанес артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Керамик, Орловка, Авдеевка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Война в Украине идет уже 554-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне провели ракетно-беспилотную атаку по Киеву и Житомирской области. В результате падения обломков в Киеве погибли два человека. Были сбиты все 28 крылатых ракет, которые пустили со стратегических бомбардировщиков, а также 15 из 16 ударных беспилотников. На Россию и Крым вчера обрушилась, вероятно, крупнейшая атака беспилотников с начала войны.

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