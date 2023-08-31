Что происходит на фронте 31 августа. Сводка Генштаба ВСУ
Утром 31 августа Генштаб ВСУ публикует сводку о ситуации на фронте.
Главное из нее.
За прошедшие сутки РФ выпустила по Украине ракеты воздушного базирования и иранские дроны "Shahed-136/131". Было уничтожено 28 крылатых ракет и 15 ударных БПЛА.
За прошедшие сутки враг нанес 31 ракетный и 66 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из РСЗО.
За прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Волфиного Сумской области и Потихонового Харьковской области.
На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области.
На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки.
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Клещеевки и Курдюмовки. Нанес
На Авдеевском направлении враг нанес артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Керамик, Орловка, Авдеевка, Первомайское, Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.
На Шахтерском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Старомайорского Донецкой области.
На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Вербового Запорожской области.
На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов.
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
Война в Украине идет уже 554-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне провели ракетно-беспилотную атаку по Киеву и Житомирской области. В результате падения обломков в Киеве погибли два человека. Были сбиты все 28 крылатых ракет, которые пустили со стратегических бомбардировщиков, а также 15 из 16 ударных беспилотников. На Россию и Крым вчера обрушилась, вероятно, крупнейшая атака беспилотников с начала войны.
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