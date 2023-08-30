ВСУ отразили атаки россиян на пяти направлениях. Вечерняя сводка Генштаба
Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 30 августа.
Сводка появилась в Фейсбуке.
Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:
1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах.
2. За сутки произошло 35 боестолкновений. Отражены российские атаки на следующих направлениях:
- Лиманском – в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области,
- Бахмутском – в районе Курдюмовки,
- Марьинском – в районе Марьинки,
- Шахтерском – в районе Старомайорского,
- Запорожском – в районе Малой Токмачки.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Авдеевском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла 30 ракетных и 52 авиаудара, совершила 35 обстрелов из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла 14 ударов. ПВО уничтожила 28 крылатых ракет и 15 ударных БПЛА Shahed-136/131.
Война в Украине идет уже 553-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Последние дни основные новости об активности украинских сил идут между Работино и Вербовым. По ситуации в самом Работино по-прежнему идет разная информация. Тем временем, в России обсуждают идею удара тактическим ядерным оружием по Ореховскому участку.
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