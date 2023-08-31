Украинские военные летчики будут учиться управлять истребителями F-16 в Дании от четырех до шести месяцев, а в Великобритании срок обучения займет один-два года.

Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Игнат пояснил, что разница в сроках объясняется тем, что в Данию поехали опытные летчики, а в Великобританию - недавние выпускники летного училища.

Ранее газета The New York Times написала, что для того, чтобы обучить и подготовить достаточное количество украинских пилотов на истребителях F-16, могут потребоваться годы.

А президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно около 160 истребителей F-16, чтобы получить преимущество в небе над РФ.

Война в Украине идет уже 554-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне провели ракетно-беспилотную атаку по Киеву и Житомирской области. В результате падения обломков в Киеве погибли два человека. Были сбиты все 28 крылатых ракет, которые пустили со стратегических бомбардировщиков, а также 15 из 16 ударных беспилотников. На Россию и Крым вчера обрушилась, вероятно, крупнейшая атака беспилотников с начала войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.