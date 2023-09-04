Ночью, 4 сентября, россияне в очередной раз атаковали Одесскую область "Шахедами", их запускали в несколько волн.

Об этом сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер и Воздушные силы ВСУ.

"Уже около двух часов враг атакует наш юг Одесщины (Измаильский район) ударными беспилотниками", - написал Кипер.

Он добавил, что в регионе работает ПВО.

Также в Воздушных силах ВСУ сообщали про угрозу атаки в Приморском, Измаиле и районе, Килийском районе. Россия запустила несколько групп ударных БПЛА с акватории Черного моря.

"Официальная информация о количестве и типах сбитых воздушных целей будет опубликована после обобщения данных", - сообщили в Воздушных силах после отбоя тревоги в Одесской области.

Напомним, вчера Россия атаковала припортовую инфраструктуру Подунавья в Одесской области. Регион атаковали 25 "Шахедов". Массированная атака длилась более 3,5 часов, 22 беспилотника были уничтожены.

В результате ночного удара пострадали двое мужчин. Также под удар также попали бензовозы.

Война в Украине идет уже 558-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 сентября 2023 года в онлайне.