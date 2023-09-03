Ночью россияне совершили атаку БПЛА по югу Одесской области. В результате ночного удара пострадали двое мужчин. Под удар также попали бензовозы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской области.

"Предварительно установлено, что пострадали двое мужчин 34 и 42 лет. Врачи диагностировали у одного ожог плеча, а у второго – оглушение от ударной волны", - говорится в сообщении.

Также обломки ударных летательных аппаратов попали на территорию частного дома и по объектам припортовой инфраструктуры. На одном из них возник пожар.

В соцсетях публикуют удар по бензовозам в Рени во время ночной атаки.

Напомним, во время ночной атаки по Одесской области было уничтожено 22 из 25 "Шахедов". Массированная дроновая атака длилась более 3,5 часов.

В ГСЧС показали кадры ликвидации пожара после налёта "Шахедов" в Одесской области.

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