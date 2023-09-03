Россияне ночью атаковали портовую инфраструктуру в Одесской области. Уничтожено 22 из 25 "Шахедов"
Сегодня ночью Россия атаковала в очередной раз припортовую инфраструктуру Подунавья в Одесской области. Регион атаковали 25 "Шахедов".
Об этом сообщают Силы обороны Юга Украины.
"Массированная дроновая атака длилась более 3,5 часов. 22 беспилотника типа "Shahed-136" были уничтожены силами противовоздушной обороны. К сожалению, есть попадание в припортовую инфраструктуру, в результате чего возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали", - говорится в сообщении.
Предварительно известно о 2 пострадавших, им оказана медицинская помощь.
Местные паблики сообщают о налете дронов на дунайский порт Рени. Там слышали взрывы.
Ранее мы писали, что из-за ночной атаки РФ на порты Дуная 23 августа уничтожено 13 тысяч тонн зерна, которое предназначалось для Египта и Румынии. Повреждения получили сразу несколько частных зерновых терминалов и складов, а также грузовая инфраструктура.
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