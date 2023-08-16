Появилось видео ночной атаки на один из дунайских портов Украины, снятое с румынской стороны.

На кадрах виден момент прилета и последующий взрыв.

Напомним, что россияне дважды за ночь атаковали портовую и зерновую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками.

В результате попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища. Возникшие пожары ликвидированы. Пострадавших нет.

Также мы писали о том, что из порта Одессы вышло первое судно по временному коридору.

Война в Украине идет уже 539-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По Украине прошлой ночью были пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов. 16 из них были сбиты. Кроме того, зафиксировано восемь пусков из комплексов С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям. Сильнее других пострадал Львов, туда попало шесть ракет. В городе и области повреждено около 120 домов – как многоквартирных, так и в частном секторе. В Луцке пострадало промышленное предприятие. Там погибли три человека.

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