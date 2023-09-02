В Сумской области за вчера было несколько мощных обстрелов. В результате атак четыре человека получили ранения.

Об этом сообщает Национальная полиция Сумской области.

"За прошедшие сутки российские войска 19 раз обстреливали территорию области. Атаковали гражданскую инфраструктуру из авиации, артиллерии, минометам и БПЛА. В общей сложности зафиксировано более 150 ударов. К сожалению, без жертв не обошлось", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов повреждены 11 многоквартирных домов и пять автомобилей, два магазина, 10 гаражей, детсад, школа искусств, помещения управления образования, детская библиотека, отделение полиции, банка, ЖЭКа.

Ранее сообщали, что в Ромнах в Сумской области ударом "Шахеда" уничтожена школа. В результате удара по школе погибли четыре человека. Погиб директор школы, её заместитель, библиотекарь и секретарь.

Также мы писали, что в результате обстрела села Волчанские Хутора Чугуевского района Харьковской области погиб 60-летний мужчина.

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