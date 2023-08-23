В городе Ромны Сумской области ударом "Шахеда" уничтожена школа.

Об этом сообщает МВД.

Погибли по меньшей мере два учителя. Их тела достали из под завалов спасатели.

Еще три человека получили ранения.

Есть информация, что под завалами могут находиться еще два работника заведения.

Ранее мы писали, что ночью "Шахеды" ударили по зернохранилищу в Одесской области. Попали в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в районе Дуная.

Война в Украине идет уже 546-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Вчера ВСУ показали видео захода в Работино с кадрами эвакуации оттуда пожилых людей на БМП "Брэдли". Россияне продолжают штурмовать территории под Купянском. Также вчера РФ впервые вывела в Черное море свой новый корабль "Циклон", носитель ракет "Калибр". Это может означать подготовку нового ракетного удара.

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