Иран представил новый беспилотник Mohajer-10.

Заявленная максимальная продолжительность его полета - сутки на высоте 7000 метров.

Сообщается, что дрон может нести различные виды боеприпасов максимальной массой до 300 килограммов.

Напомним, что Беларусь могла обсуждать с Ираном строительство завода по производству "Шахедов" на своей территории.

Также мы писали о том, что в Воздушных силах считают, что в России производят дроны Shahed для отвлечения внимания от Ирана.

Война в Украине идет уже 545-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о продвижении ВСУ юго-восточнее Работино на Ореховском направлении. Это местность между Работино и Вербовым. Работино находится по пути на Токмак - важную транспортную развязку. Также идут некие движения на Харьковском направлении.

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