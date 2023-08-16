США предложили Ирану прекратить поставки дронов в РФ в обмен на смягчение санкций. Этот вопрос обсуждался на непрямых переговорах в Катаре и Омане.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Американцы также призывают Тегеран не отправлять Москве запасные части для дронов.

В обмен Вашингтон обещает не вводить новые санкции, за исключением тех, что связаны с правами человека, и не так строго следить за ограничениями по нефти. Также Вашингтон позволит Тегерану получить доступ к замороженным в Южной Корее $6 млрд.

Источник издания говорит, что хотя Тегеран официально отрицает использование его беспилотников в Украине, Вашингтон хочет "более конкретных шагов".

Инициативы обсуждаются в рамках более широкой "негласной договоренности" между США и Ираном для снижения напряженности и сдерживания ядерного кризиса. В частности, параллельно обсуждался обмен заключенными, в результате чего на прошлой неделе Тегеран перевел четырех ирано-американских граждан из тюрьмы под домашний арест, сообщили источники.

Напомним, ранее в британской разведке сообщали, что Россия получает крупные партии дронов из Ирана по Каспийскому морю.

Также сообщалось, что Россия, скорее всего, начала использовать беспилотники собственного производства. Речь идет о дронах одностороннего действия (OWA-UAV), основанных на иранских разработках Shahed.