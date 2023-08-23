Сегодня ночью Россия атаковала ударными БПЛА "Shahed-136/131", которые были выпущены с юго-восточного направления. Всего было выпущено до 20 ударных дронов

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 11 вражеских беспилотников", - говорится в сообщении.

Из них, как уже говорилось, девять в Одесской области, где было попадание в зернохранилище на Дунае.

Еще два дрона сбили в Запорожской области.

Также сегодня утром российские военные сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и жилые дома в Херсоне. Пострадали шесть человек. 22-летний мужчина был доставлен в медучреждение, другим - врачи оказали помощь на месте.

Кроме того, утром артобстрелу РФ подвергся Очаков в Николаевкой области. В результате обстрела произошло возгорание сухой травы. Также поврежден бытовой газопровод, крыша и перекрытие двухэтажного жилого дома и крыша одноэтажного жилого дома.

Война в Украине идет уже 546-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 августа 2023 года в онлайне.