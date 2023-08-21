В Хмельницкой области в результате обстрелов 19 августа повреждена Меджибожская крепость XIV-XVI века. Взрывной волной повреждены окна, двери и кровля Рыцарской башни.

Об этом сообщает руководство заповедника.

Во время атаки в крепости находилось более 300 студентов-посетителей, они спустились в убежище.

Напомним, 19 августа Россия атаковала беспилотниками Хмельницкую область. В нескольких селах Хмельницкого района взрывной волной повредило 30 домов, выбило окна и двери в 32 домовладениях. Две женщины ранены обломками стекла, еще шесть человек обратились в больницу в шоковом состоянии.

По данным ЮНЕСКР, в Украине с начала вторжения РФ были повреждены 274 объектов культуры в 14 областях Украины. Больше всего объектов культуры повреждено в Донецкой области (78), Харьковской (55) и Киевской (38).

Ранее мы писали, что в Одессе в результате падения обломков и взрывных волн пострадал памятник архитектуры. Также 23 июля во время атаки по Одессе был частично разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Война в Украине идет уже 544-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 августа 2023 года в онлайне.