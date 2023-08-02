В ЮНЕСКО сообщили, сколько украинских объектов культуры пострадали с начала вторжения с РФ
В Украине с начала вторжения РФ были повреждены 274 объектов культуры в 14 областях Украины.
Об этом сообщает ЮНЕСКО.
Среди них:
- 117 религиозных объектов;
- 27 музеев;
- 98 зданий, имеющих историческую или художественную ценность;
- 19 памятников;
- 12 библиотек;
- 1 архив.
Больше всего объектов культуры повреждено в Донецкой области (78), Харьковской (55) и Киевской (38).
Напомним, что в Одессе удар РФ повредил Спасо-Преображенский кафедральный собор, а также ряда других зданий в центре города. Власти Италии обещают восстановить разрушенный одесский собор.
Также Одессу посетит миссия ЮНЕСКО, чтобы оценить масштаб повреждений объектов культурного наследия.
В ЮНЕСКО осудили ракетные удары РФ по Одессе, в результате которых пострадали музеи.
Война в Украине идет уже 525-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одним из самых активных остается Запорожское направление. РФ также продолжает попытки атаковать в Донецкой и Луганской области.
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