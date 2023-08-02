В Украине с начала вторжения РФ были повреждены 274 объектов культуры в 14 областях Украины.

Об этом сообщает ЮНЕСКО.

Среди них:

117 религиозных объектов;

27 музеев;

98 зданий, имеющих историческую или художественную ценность;

19 памятников;

12 библиотек;

1 архив.

Больше всего объектов культуры повреждено в Донецкой области (78), Харьковской (55) и Киевской (38).

Напомним, что в Одессе удар РФ повредил Спасо-Преображенский кафедральный собор, а также ряда других зданий в центре города. Власти Италии обещают восстановить разрушенный одесский собор.

Также Одессу посетит миссия ЮНЕСКО, чтобы оценить масштаб повреждений объектов культурного наследия.

В ЮНЕСКО осудили ракетные удары РФ по Одессе, в результате которых пострадали музеи.

Война в Украине идет уже 525-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одним из самых активных остается Запорожское направление. РФ также продолжает попытки атаковать в Донецкой и Луганской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.