За минувшие сутки российские войска совершили 59 обстрелов, выпустив 212 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил шесть снарядов.

Об этом сообщает голова Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию агропредприятия в Херсоне.

"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 2 - получили ранения", - написал Прокудин.

Недавно мы сообщали, что Россия обстреляла центр Купянска, разрушены здания, один человек ранен. Повреждены нежилые помещения, административные здания и частные дома.

Война в Украине идет уже 556-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные имеют успех в направлении Новопрокоповки на Запорожском фронте. Продолжаются бои на линии фронта Купянск-Сватово. Военные паблики сообщают, что на Купянском участке бои приобрели характер позиционных.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.