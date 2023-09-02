Российские войска за сутки совершили 59 обстрелов Херсонской области, два человека погибли
За минувшие сутки российские войска совершили 59 обстрелов, выпустив 212 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил шесть снарядов.
Об этом сообщает голова Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию агропредприятия в Херсоне.
"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 2 - получили ранения", - написал Прокудин.
Недавно мы сообщали, что Россия обстреляла центр Купянска, разрушены здания, один человек ранен. Повреждены нежилые помещения, административные здания и частные дома.
Война в Украине идет уже 556-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 сентября 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные имеют успех в направлении Новопрокоповки на Запорожском фронте. Продолжаются бои на линии фронта Купянск-Сватово. Военные паблики сообщают, что на Купянском участке бои приобрели характер позиционных.
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