В Украине провели испытания картонных дронов.

Видео испытания опубликовал главный редактор сайта "Цензор" Юрий Бутусов.

По его словам, именно такими дронами СБУ атаковала курский аэродром в ночь на 27 августа.

Судя по видео, дроны взрываются в воздухе, а поражающие элементы накрывают довольно большую площадь на земле.

Российские телеграм-каналы также пишут о применении картонных дронов под Курском. По их данным, это было первое применение Украиной австралийских дронов-камикадзе SYPAQ. После атаки сообщалось, что было выпущено около 16 дронов, но взрывчаткой были начинены лишь некоторые из них. Остальные использовались для отвлечения ПВО.

Такие беспилотники сделаны из пропитанной воском бумаги и резинок, что делает их практически незаметными для систем обнаружения.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов опубликовал видео, на котором, как он написал, показано испытание новой ракеты украинского производства.

"Севастополь ждёт, Камчатка ждёт, Кронштадт ждёт…" — написал секретарь СНБО, не уточнив характеристик оружия.

В последнее время на территории России часто совершаются атаки дронов на военные объекты. Как мы сообщали, недавно появились спутниковые снимки, указывающие на вероятное повреждение двух Ил-76 во время атаки дронов в Пскове.

Также мы публиковали спутниковые снимки российского аэродрома Сольцы после атаки БПЛА.