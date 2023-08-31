Частная компания "Украинская бронетехника" заявляет, что полностью возобновила производство миномётов разных калибров и в 2023 году передала ВСУ более 600 единиц оружия.

Сообщение об этом было опубликовано пресс-службой предприятия на странице в Facebook.

Часть производственных мощностей компании на востоке страны была захвачена РФ, но производство удалось перезапустить на новом месте и даже нарастить объемы.

Производятся минометы калибров 60 мм, 82 мм и 120 мм - как за деньги государства, так и волонтеров.

Ранее о нехватке минометов в армии заявляли украинские военные. Также об этом не раз говорил Алексей Арестович.

Перед этим бывший советник Офиса президента сказал, что РФ практически уничтожила военную промышленность Украины.

Война в Украине идет уже 554-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне провели ракетно-беспилотную атаку по Киеву и Житомирской области. В результате падения обломков в Киеве погибли два человека. Были сбиты все 28 крылатых ракет, которые пустили со стратегических бомбардировщиков, а также 15 из 16 ударных беспилотников. На Россию и Крым вчера обрушилась, вероятно, крупнейшая атака беспилотников с начала войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.