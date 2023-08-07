Чтобы покрыть потребности Украины в боеприпасах, для отечественной промышленности понадобятся годы.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в интервью The Wall Street Journal.

При этом, по его словам, за год до войны Украина вообще не производила боеприпасов, а в в настоящее время за месяц производит больше, чем было произведено в 2022 году.

"В июле Украина произвела вдвое больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за 2022 год. За год до вторжения Украина вообще не производила снарядов", — рассказал Камышин.

Также он сообщил, что до конца года начнётся производство снарядов 155-го "натовского" калибра, налажено производство боеприпасов калибра 152-мм и 122-мм.

По словам министра, он удивился, когда узнал, что на сегодняшний день некоторые предприятия не работают круглосуточно и в выходные дни, ведь "на второй год войны все должны работать 24/7".

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