В Украине построят завод по выпуску и ремонту беспилотников "Байрактар".

Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны.

Как сообщает ведомство, оно заключило соглашение с компанией "Байкар Макина" о производстве беспилотников. Это было сделано в разработке рамочного соглашения между правительствами Украины и Турции по сотрудничеству в области высоких технологий, авиации и космической промышленности, которое вступило в силу 23 января 2023 года. Такой шаг значительно увеличит сотрудничество двух стран в оборонной сфере.

"Мы достигли согласия, центр будет создан в ближайшем будущем. Это относится не только к беспилотникам. Это также относится к тяжелым бронированным транспортным средствам, другим средствам ведения боя", - прокомментировал договоренность госсекретарь Минобороны Константин Ващенко.

Напомним, по данным американских СМИ, все беспилотники Bayraktar TB2, на которые Украина делала ставку в начале войны, на сегодняшний день либо сбиты, либо переведены на разведывательные задачи.

Между тем еще в апреле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский давал понять, что "Байрактары" не играют существенной роли на фронте.