В украинских тюрьмах хотят возродить крупное производство.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона.

"К показателям СССР мы, конечно, не вернёмся, но хотя бы выйти на треть", - сказал министр.

"Мы находимся на этапе, когда мы хотим расширить количество гражданских рабочих мест и увеличить производство в тюремной системе с тем чтобы хотябы на треть воспроизвести то, что было тогда (при СССР - Ред.).

Министр также сообщил, что в советские времена труд заключённых являлся одним из крупнейших средств производства в стране.

"За год-два мы будем показывать большие ставки прибыли не только от платных камер и платных телефонов (для заключённых - Ред.), но и от прибыли предприятий, работающих при тюрьмах", - заявил Малюська.

Ранее Денис Малюська устраивал опрос в какую камеру следует помещать заключенного с документами мужчины, но считающего себя женщиной.

Перед этим в Раде хотели сокращать срок отбывающим заключение за чтение литературы на государственном языке: три дня за одну книгу. Законопроект об этом был зарегистрирован нардепом от "Слуги народа" Сергей Гривко.

Позже "Слуга народа" объяснил, какие книги на государственном языке следует читать в тюрьме.