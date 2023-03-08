Министр юстиции Денис Малюська устроил в Фейсбуке голосование по вопросу того, в какую камеру следует определить человека, который по документам - мужчина, а визуально выглядит как женщина и сам считает себя женщиной.

По его словам, закон ответа на это не дает.

Министр предложил голосовать реакциями на пост - ставить "палец вверх", если в мужскую, и "сердечко" - если в женскую.

За 10 минут пост набрал 51 "палец вверх" и 13 "сердечек"

В комментариях предлагают определять такого человека советником в министерство, отправлять в разведку, или устроить опрос в "Дие".

Ранее мы писали, что в американских школьных учебниках написали о существовании более 10 сексуальных ориентаций и восьми гендеров. В учебнике утверждается, что существует восемь различных гендерных идентичностей, в том числе андрогинная, бигендерная, гендерно-неконформная, гендерно-вопрошающая и небинарная. Также существует 10 различных сексуальных ориентаций, включая андросексуальную, полисексуальную, сколиосексуальную, демисексуальную и гинесексуальную.

Мы также сообщали, правозащитники призывают освобождать от службы в ВСУ трансгендеров.