В Харькове сразу на нескольких станциях метро открываются классы для обучения школьников. Об этом проекте городские власти заявляли ещё в августе.

Как сказал "Стране" мэр Харькова Игорь Терехов, таких классных комнат будет 17, а учится в них могут 60 классов. Занятия там начнутся с понедельника, 4 сентября.

"Каждому району будет отведена станция метро, где "базовая школа" будет проводить уроки в понедельник, среду и пятницу для детей младших классов. Если же ребенок учится не в базовой школе, родители могут перевести его временно в "базовую школу", которая проводит такие уроки. Очевидный плюс - возможность для детей посещать школу оффлайн", - рассказала Татьяна, учитель харьковской школы.

По ее словам, в этом году значительно увеличилось количество учеников в частных школах.

"Родители готовы платить деньги, чтобы их дети посещали школу физически. Также немало детей родители переводят в школы тех областей Украины, где учебные заведения откроют свои двери ученикам", - добавила педагог.

Напомним, сегодня, 1 сентября, в метро Харькова провели первый звонок для первоклашек.

Ранее мы писали о том, что в Харькове находятся около 40% школьников от довоенного числа. Больше трети учеников - за границей.