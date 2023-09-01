В метро Харькова 1 сентября провели первый звонок для первоклашек.

В городском метро Харькова могут проходить уроки для учеников 1 и 2 классов. Устроить классы в метро городские власти решили в августе. Многие родители хотят, чтобы дети учились не на дистанционке, но ни в одном из средних учебных заведений города нет безопасных укрытий, соответствующих требованиям областного Совета обороны. Таким образом, в метро будут учиться дети, которые не хотят заниматься онлайн.

В метро оборудовали классные комнаты, отремонтировали туалеты. Кроме учителей, в метро будут тьюторы, которые помогут детям добираться до классов и ходить в туалет на незнакомой территории метрополитена. В подземке организуют бесплатное питание детей. Власти обеспечат подвоз школьников к месту учебы.

Ранее мы писали о том, что в Харькове находятся около 40% школьников от довоенного числа. Больше трети учеников - за границей.

При этом, несмотря на боевые действия, Харьков находится на третьем месте по количеству первокурсников.

Мы писали, что в Кривом Роге 1 сентября первый звонок пришлось провести в укрытиях из-за воздушной трвоги.