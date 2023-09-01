С 1 сентября в Украине в разных форматах начнут работу 12 975 школ.

Об этом сообщил Министр образования и науки Оксен Лисовый.

12 975 школ будут работать в разных форматах: очно, дистанционно и смешано.

3 951 000 учащихся возвращаются к обучению – как в классах, так и онлайн.

У 84% школ есть обустроенные укрытия, наличие которых является базовым требованием для возвращения учебного заведения к очному обучению.

За средства государственной субвенции в 1,5 млрд грн уже утвержден 281 проект для строительства, реконструкции и капитального ремонта укрытий в областях.

Также министр сообщил, что было закуплено 493 школьных автобуса для 18 областей, из которых 165 доставили в регионы. Остальные поступят в октябре, ноябре и декабре.

Кроме того, учителя получили 96 тысяч гаджетов, школьники - 35 тысяч. Еще более 40 тыс. будут доставлены учащимся до конца 2023 года.

Ранее мы писали о том, что 1 сентября в школах Кривого Рога детям пришлось отмечать в укрытиях.

Также мы сообщали о том, что в Киеве 240 тысяч школьников будут учиться офлайн в этом учебном году.

Власти Киева разъяснили, как будут работать укрытия в школах во время учебного года.