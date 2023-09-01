Появилось видео, как в Кривом Роге школьники отмечают День знаний в укрытии
В сети появилось видео из одной из школ Кривого Рога, где дети отмечают первое сентября в бомбоубежище.
Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.
На видео можно заметить, что в укрытии в честь Дня знаний дети младших классов поют песню "Ой у лузi червона калина".
Отметим, что в Днепропетровской области с утра объявлялась воздушная тревога.
Ранее мы рассказывали, что в Харькове собираются проводить уроки для учеников младших классов в метро. Однако с 1 сентября процесс обучения в метро в Харькове, вероятно, еще не запустят. Спускать школьников под землю начнут по мере готовности локаций для обучения.
На днях мэр города Игорь Терехов показывал видео о том, как Харьковский метрополитен готовят к новому учебному году.
Тем временем война в Украине идет уже 555-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 сентября 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На запорожском фронте ВСУ продвинулись южнее Работино в направлении Новопрокоповки. На Ореховском участке в последнее время все чаще упоминается село Вербовое к востоку от Работино. По данным Генштаба ВСУ, в его направлении есть продвижение. На востоке ВСУ наступают южнее Бахмута, тяжелые бои продолжаются в Клещеевке, Курдюмовке и Андреевке.
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