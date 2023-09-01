В сети появилось видео из одной из школ Кривого Рога, где дети отмечают первое сентября в бомбоубежище.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

На видео можно заметить, что в укрытии в честь Дня знаний дети младших классов поют песню "Ой у лузi червона калина".

Отметим, что в Днепропетровской области с утра объявлялась воздушная тревога.

Ранее мы рассказывали, что в Харькове собираются проводить уроки для учеников младших классов в метро. Однако с 1 сентября процесс обучения в метро в Харькове, вероятно, еще не запустят. Спускать школьников под землю начнут по мере готовности локаций для обучения.

На днях мэр города Игорь Терехов показывал видео о том, как Харьковский метрополитен готовят к новому учебному году.

Тем временем война в Украине идет уже 555-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На запорожском фронте ВСУ продвинулись южнее Работино в направлении Новопрокоповки. На Ореховском участке в последнее время все чаще упоминается село Вербовое к востоку от Работино. По данным Генштаба ВСУ, в его направлении есть продвижение. На востоке ВСУ наступают южнее Бахмута, тяжелые бои продолжаются в Клещеевке, Курдюмовке и Андреевке.

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