Власти Киева объяснили, как будут работать укрытия в школах во время учебного года, который стартует с 1 сентября.

Об этом сообщает КГВА.

Там отмечают, что в этом году большинство школьников будут учиться на очной форме. Дистанционно – всего несколько школ Киева, где сейчас нет собственного укрытия и ни одного альтернативного рядом.

В КГВА отмечают, что если укрытие образовательного учреждения не может одновременно вместить всех учащихся – обучение должно быть организовано в несколько смен.

Что касается о допуске в укрытия школ тех, кто не имеет отношения к образовательному процессу, то сооружения гражданской защиты школ и садов будут доступны для всех людей и круглосуточно. Но представители учебных заведений Киева будут предлагать гражданам исключительно во время образовательного процесса использовать другие ближайшие укрытия. Чтобы в первую очередь разместить детей.

"Так что прошу киевлян и гостей города отнестись с пониманием, и не бежать в укрытие школы или садика, если рядом есть альтернативный вариант. Конечно, если второго варианта нет – ваша безопасность в приоритете. Все, без исключений, при объявлении воздушной тревоги должно быть в безопасном месте", –сообщил Сергей Попко, начальник КГВА.

Ранее мы писали о том, что доступ в укрытия в школах Киева будет круглосуточным.

А также, что в Киеве 240 тысяч школьников будут учиться офлайн в этом учебном году.