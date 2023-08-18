Киевская городская прокуратура объявила о подозрении чиновнице Днепровской районной администрации столицы по делу о нашумевшей закупке овощерезок за 132 тысячи гривен за штуку.

Об этом сообщается в Фейсбуке ведомства.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 4 ст. 191 УК Украины - растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в условиях военного положения.

"Подозреваемая - уполномоченное лицо, ответственное за организацию и проведение процедур закупок и обнародование отчетов о договорах, заключенных без использования электронной системы закупок в управлении образования Днепровской районной в Киеве государственной администрации. Злоупотребляя служебным положением и действуя вопреки интересам службы, должностное лицо растратило бюджетные средства при проведении процедуры закупки "Оборудование для общепита" (комплекты оборудования для обработки продуктов питания в укрытиях, овощерезки с набором насадок). Стоимость приобретенного товара оказалась завышенной почти на 300 тыс. грн, чем нанесен ущерб управлению образования Днепровской районной в Киеве государственной администрации на указанную сумму", - сказано в посте.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Между тем СМИ публикуют фотографии чиновницы из ее соцсетей. Судя по ним, женщина любит дорогие брендовую одежду и манипуляции для улучшения внешности.

Ранее мы подробно писали о скандальной закупке барабанов и овощерезок для столичных укрытий.

Также мы сообщали о закупке дорогих дверей в туалет для убежищ.