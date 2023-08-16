Мэрия Кременчуга закупила 15 игровых ноутбуков по цене почти 100 тысяч гривен за единицу.

Об этом говорится на сайте Prozorro.

Общая сумма сделки составила почти 1,5 млн гривен. Закупку провели без тендера.

Скриншот с Prozorro

Вместе с тем в магазинах такие модели ноутбуков стоят в среднем 63 тысячи грн. Таким образом, мэрия завысила стоимость закупки почти на 60%.

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Война в Украине идет уже 539-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По Украине прошлой ночью были пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов. 16 из них были сбиты. Кроме того, зафиксировано восемь пусков из комплексов С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям. Сильнее других пострадал Львов, туда попало шесть ракет. В городе и области повреждено около 120 домов – как многоквартирных, так и в частном секторе. В Луцке пострадало промышленное предприятие. Там погибли три человека.

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