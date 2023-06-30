В Киеве назревает очередной коррупционный скандал, связанный с обустройством убежищ.

Депутат Киеврады Леонид Емец, который входит в контрольную комиссию, сообщил, что в киевские укрытия закупили двери в туалет за 23 тысяч гривен.

"Убогие и простые как кусок сосны, какими они и есть. В туалет. В подвале", - пишет Емец.

Как оказалось после общения с поставщиком, им была указана почти такая же цена (25 800 грн) за все 5 поставленных дверей, а не каждую.

Также комиссия установила завышение цен на 900 тыс. гривен при закупке скамеек в укрытия Соломенского района.

"Бюджетные деньги используют, чтобы по двойной, тройной, четверной цене закупать на самое болезненное сегодня — на укрытия", - резюмирует Емец.

Ранее в Днепровском районе Киева закупили для укрытий барабаны почти на миллион гривен и овощерезки - на 1,5 млн. Позже в Киеве разорвали договор о закупке барабанов в бомбоубежища.

Напомним, ранее глава КГГА Кличко, глава КГВА Попко и главы РГА получили выговоры в связи с недоступностью или плохим состоянием укрытий в столице. Хотя ходили слухи о скорой отставке мэра.

Почему этого не случилось, мы ранее подробно анализировали.

На днях киевские апелляционный суд сменил охраннику поликлиники Вадиму Мошкину, который проходит по делу о гибели людей у закрытого убежища, меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест.