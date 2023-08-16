Мэр Кременчуга Виталий Малецкий в комментарии "Стране" опроверг информацию о том, что мэрия закупила для себя игровые ноутбуки по завышенным ценам.

Он утверждает, что ноутбуки заказывали для военных.

"Недавно мы выполняли заказ на закупку ноутбуков, необходимых для работы военных. Закупили их по рыночной цене 69 тыс. грн., а не 99 тыс. грн., и передали военным", - заявил мэр.

При этом он сказал, что у той же фирмы потом планировалось купить ещё одну партию, "но после подписания договора на приобретение новой партии ноутбуков, мы обнаружили несоответствия в первичных документах: поставщик ООО "Активбуд-М" допустил арифметические ошибки. Договор с этим поставщиком был сразу расторгнут. Это подтверждается письмами от 11 и 14 августа".

Кроме того, по словам Малецкого, к предоставленной этой фирмой предложениям были и другие вопросы. Поэтому договор расторгли, а деньги вернули.

В то же время, в соцсетях пишут, что договор расторгли уже после того, как в СМИ появилась информация о завышенных ценах по закупке, а сама фирма "Активбуд-М" не специализируется на торговле оргтехникой и напоминает обычную фирму-прокладку.

Ранее на сайте Prozorro сообщалось, что мэрия Кременчуга закупила 15 игровых ноутбуков по цене почти 100 тысяч гривен за единицу. Общая сумма сделки составила почти 1,5 млн гривен. Закупку провели без тендера. Вместе с тем в магазинах такие модели ноутбуков стоят в среднем 63 тысячи грн. Таким образом, мэрия завысила стоимость закупки почти на 60%.

Помимо этого, мы писали, как в Минобороны закупили куртки для ВСУ по втрое завышенной цене.