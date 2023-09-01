1 сентября полиция Киева получила сообщение о заминировании всех средних школ.

Об этом пишет Киевская городская военная администрация.

"Столичная полиция получила информацию о заминировании всех средних школ, расположенных в Киеве. Сотрудники полиции отрабатывают собственными силами, подразделения ГСЧС будут привлекаться в случае необходимости" - сообщили в КГВА.

Относительно эвакуации детей и учителей из помещений решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией.

Киевские власти призвали сохранять спокойствие и следить за обновлением информации.

Напомним, что в Киеве 240 тысяч школьников будут учиться офлайн в этом учебном году.

Также мы писали о том, что доступ в укрытия в школах Киева будет круглосуточным.

При этом столичные власти разъяснили, как будут работать укрытия в школах во время учебного года.

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