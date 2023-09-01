Анализируем итоги 555-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

ВСУ с утра снова заявили, что имеют успех в направлении Новопрокоповки на Запорожском фронте.

Новопрокоповка находится южнее Работино, на трассе, ведущей в город Токмак, до которого от линии фронта свыше 20 километров.

Российские военные паблики, не упоминая Новопрокоповки, пишут о том, что идут бои в Работино (они утверждают, что южная часть поселка по-прежнему под армией РФ), а также под Вербовым, где РФ, как заявляется, проводит контратаки. Как мы уже писали, атаки на Вербовое важны для расширения участка наступления ВСУ - в противном случае фланги движения в сторону Токмак оказываются уязвимыми и украинские войска могут попасть в "огневой мешок".

При этом за сегодня не было данных, что украинским военным удалось продвинуться под Вербовым.

Продолжаются бои на линии фронта Купянск-Сватово. В Харьковской области вчера за день дважды ударили авиабомбами по селу Чернещина Боровского района, сообщает ОВА. Повреждены жилые дома, складские помещения и мастерская агрофирмы.

Это село находится к западу от Новоегоровки, где россияне уже несколько дней ведут наступление.

"Возле Новоегоровки продолжается настоящее сражение, враг задействовал около батальона танков. Часть удалось сжечь, однако противник разворачивает переправы и улучшает логистику своих подразделений" - пишет украинский телеграм-канал Deep State.

Что же до Купянского участка, то там сейчас бои приобрели характер позиционных, сообщают военные паблики.

Обстрелы и дрон-атаки

Ночью по Украине были запущены две ракеты "Калибр". По официальным данным, одну ракету удалось уничтожить, другая – попала в одно из частных предприятий в Винницкой области. Ранены три человека.

В минобороны РФ заявляют, что за неделю пять раз наносили удары "высокоточным оружием" по объектам в Украине. В результате, как утверждается, "было нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ, уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров, комплексы ПВО, РСЗО и бронетехника". Украина этого не подтверждала.

Вчера вечером снова была атака беспилотников на Псков - как заявляют в РФ, она была отражена без последствий. Также в России сообщили о двух атаках дронов под утро.

Два беспилотника повредили административное здание и жилой дом в городе Курчатов Курской области, где расположена Курская АЭС. Ещё один дрон был сбит на подлёте к Москве, в районе Люберец. Из-за него снова останавливалась работа московских аэропортов.

Как утверждают в России, этот налет обошелся без последствий. Но в Украине заявляют, что беспилотник поразил завод в Люберцах, где производится электроника для ракет.

"Собянин (мэр Москвы) соврал - ничего их ПВО не сбила. Есть пожар в Люберцах, на Томилинском электронном заводе. На нем россияне производят электронику для ракет", - заявил представитель разведки Андрей Юсов.

Московские власти поражение предприятия отрицают.

Отметим, что ранее в сети появилось видео предположительно сбития дрона в Подмосковье.

Также российские телеграм-каналы заявили, что дрон сбили в поле в 10 км от завода. И показали кадры здания без повреждений. Они утверждают, что опубликованные украинскими источниками кадры предполагаемого пожара на заводе - это прошлогоднее видео.



Также сегодня продолжили поступать данные о том, как ВСУ нанесли удар по Псковскому аэродрому в ночь на 30 августа.

Как заявил глава ГУР Кирилл Буданов, дроны летели с территории РФ. "Мы работаем с территории России", - сказал Буданов и отказался приводить другие детали. По его словам "два (российских самолета Ил-76) были уничтожены и два серьезно повреждены".

Также публикуется видео, на котором видно, что дрон, вероятно, сбросил бомбу на самолет. Такая модель действительно могла запускаться где-то рядом с аэродромом, считают журналисты. Также утверждается, что дроны украинского производства.

При этом ранее представитель ГУР Юсов говорил об уничтожении четырех, а не двух самолетов.

Кроме того, вчера Владимир Зеленский заявил о применении украинского дальнобойного оружия по цели в 700 км. От Украины до Пскова как раз столько - и многие сочли, что дроны запускались с территории Украины. Теперь же, как говорит Буданов, они летели из РФ.

При этом в России продолжает подвигаться версия, что аэродром в Пскове атаковали дроны, запущенные с территории прибалтийских стран. Но официально пока не озвучивается ни одна из гипотез.

Военные перспективы

Сегодня, 1 сентября, закончилась летняя военная кампания. И в понедельник, 4 сентября, исполнится три месяца украинскому контрнаступлению на юге.

Очевидно, что целей, которые перед собой ставили ВСУ, а также на Западе, достичь не удалось.

Эти цели формулируются как выход к Мелитополю, откуда можно будет перекрыть главную артерию сухопутного коридора в Крым. Или, как к минимум к Токмаку, откуда эту дорогу можно простреливать. Как максимум - заявлялось о выходе до конца лета либо к самому Крыму или даже его взятие.

Но лето прошло, а тактически значимого прорыва ни на одном из фронтов пока нет. Хотя в последние пару недель удалось продавить российскую оборону в районе Работино - но ожесточенные бои на данном направлении продолжаются. О быстром прорыве речь не идет.

Звучат разные мнения насчет того, как на этом участке будут развиваться события дальше.

Западные аналитики говорят о преодолении первой линии российской обороны. Россияне заявляют, что бои только к ней подходят. Украинское командование сообщало, что до главной тактической цели ВСУ - Токмака - есть еще несколько линий защиты.

Пока бои идут за каждый метр, и такими темпами до Токмака ВСУ будут идти еще несколько месяцев, если наступление на каком-то этапе вообще не остановится на одном из рубежей обороны.

На Времьевском участке после сообщений об освобождении села Урожайное 16 августа больше продвижений не фиксировалось. Ряд обозревателей связывает это с тем, что южнее Старомайорского и Урожайного позиции россиян прикрыты рекой Мокрые Ялы. Другие говорят, что все силы брошены на Ореховский участок (где было обеспечено продвижение). Хотя российские военные паблики пишут об интенсивном обстреле здесь позиций армии РФ и предполагают, что вскоре на данном направлении может быть активизация наступательный действий ВСУ.

Также уже очень давно ничего не слышно про продвижение на западной части запорожском фронта в районе села Пятихатки, об освобождении которого ВСУ заявили еще 18 июня. Это показывает, что локальные успехи, когда украинская армия берет отдельные населенные пункта, еще не гарантируют глубокого прорыва обороны противника.

То есть в целом на юге, пока тренд на медленное продвижение не преодолен.

Реалистично ли придерживаться такого темпа еще долгие месяцы, постепенно продавливая российскую оборону, чтобы в конце концов выйти к Токмаку, а потом и к Мелитополю - это, главным образом, вопрос резервов сторон.

Если ориентироваться на военную логику, то потери наступающей стороны на подготовленную оборону РФ должны быть выше. Хотя украинское командование с этим не согласно, и недавно министр обороны Резников заявлял, что потери выше у обороняющихся россиян.

В любом случае, судя по активности мобилизации, контрнаступление ВСУ столкнулось с необходимостью крупного донабора сил (к этому вопросу мы еще вернемся ниже). В тоже время и в России все более активно ходят слухи об объявлении новой волны мобилизации уже в сентябре, хотя официально их не подтверждают.

Что же до погодного фактора, который, как считается, может ограничить наступательные операции осенью - то переоценивать его не стоит. Сентябрь вполне пригоден для боев - в прошлом году в этом месяце была освобождена основная часть Харьковской области. А 3 октября ВСУ вошли в Лиман Донецкой области.

То есть, если не будет каких-то аномальных осадков, то месяц-два мы еще будем видеть довольно активные действия на фронте. После чего, если брать 2022 год, линия фронта в основном "замерзла" - не считая Бахмута, где боевые действия велись всю зиму и весну, причем в том числе за пределами городской застройки.

"Замерзнет" ли она в этом году - вопрос потерь и военных поставок. Прошлой зимой ВСУ занимались комплектацией бронетанковых сил западной техникой и обучением на ней. Сохранится ли к зиме наступательный потенциал - вопрос открытый, но большинство аналитиков склоняется к тому, что так или иначе до весны интенсивность войны будет снижена.

Но даже если она снизится на линии фронта, то удары по тылам наверняка продолжатся. Не исключено, что россияне вновь попытаются бить по украинской энергосистеме. А Украина уже заявляет, что усилит удары по территории РФ.

Глава ГУР Буданов, вопреки мнению президента Зеленского, считает, что война должна быть перенесена на территорию РФ. На вопрос о том, что тогда Украина потеряет поддержку Запада, он ответил:

"Мы не работаем такими методами, как РФ, поэтому сравнивать это абсолютно неправильно. Война должна быть перенесена на другую территорию. Которая понятно для нас является РФ и другие их территории, где находится их влияние. Для того, чтобы их растянуть и сковать. Чем шире они (операции в РФ) будут, тем лучше", - заявил Буданов, подразумевая не только воздушные атаки, но и наземные боевые действия.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что не считает правильным переносить войну на территорию России, потому что тогда "мы точно останемся одни" (то есть, Украина может потерять западную поддержку).

В США сегодня заявили, что не поддерживают и не поощряют ВСУ наносить удары вглубь российской территории.

"Не было никаких изменений в том, что касается нашей политики в отношении ударов (Украины. – Ред.) вглубь территории России. Мы не поощряем и не поддерживаем их. Мы сосредоточены на том, чтобы Украина смогла отвоевать свою территорию, собственную землю", – сказал представитель Белого дома Джон Кирби.

Мобилизация

Власти Украины продолжают делать заявления на тему борьбы с уклонистами - по итогам заседания СНБО, где решили изучить все случаи выдачи "белых билетов" и привлечь к ответственности тех, кто их не только выдал, но и получил.

Также заявлено намерение сузить критерии для "ограниченно-пригодных" и таким образом забирать в армию больше людей с определенными заболеваниями. Но пока критерии здесь только вырабатываются.

"Есть в наших нормативно-правовых документах термин – годный или условно-годный. Надо дать толкование, кто такой условно-годный и где люди, имеющие такое предписание в своих документах, могут использоваться", – заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

СНБО поручил разъяснить этот документ, "чтобы не было двойной-тройной трактовки этой нормы". Результат ожидается уже в ближайшее время.

Что же до проверок медкомиссиий и выданных ими "белых билетов" - результаты проверки станут известны через 2-3 недели, заявил Данилов. По его словам, силовики установят имена и врачей, которые выдавали липовые справки, и самих уклонистов.

Говорит, почти в 90% случаев у "инвалидов 1-2 группы" был один и тот же диагноз, а также многие, не находясь на стационаре и не перенося операций, указывали отсутствие почки, сахарный диабет или другой серьезный диагноз.

"Все это будет подлежать проверке законным способом. Если человек действительно непригоден, ему нечего бояться. Спокойно будет проверена документация, если вы находились в стационаре, если вы до этого болели. Но если так случилось, что вы были здоровым человеком с 18 до 45 лет, условно говоря, и после 24 февраля внезапно начали болеть, то надо просто посмотреть, что произошло. Может, вам нужна помощь", — сказал Данилов.

Он заявляет, что ответственность за поддельные документы ждет и медиков, и самих уклонистов.

"Если доказывают соответствующие органы, что было совершено преступление, то все фамилии, имена, отчества всех этих врачей будут обязательно известны. С фамилиями тех, кто получил от них такую "помощь". Этот процесс уже идет. Наберемся терпения, и увидим результаты этой работы", — заявил секретарь СНБО.

Вчера на эту тему еще более радикально высказался и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он заявил, что Украина может обратиться к другим странам для экстрадиции военнообязанных, покинувших страну по поддельным справкам.

"У нас сейчас очень усилилось направление международно-правовой помощи. Так что в любой фактически (кроме России) стране мира наши правоохранительные органы могут прийти и сделать запросы на экстрадицию таких людей, и привезти их в Украину, чтобы они несли соответствующую ответственность", – отметил он.

То есть в ближайшее время власти Украины обещают сделать две вещи: установить "покупателей" справок, а тех из них, кто уехал, попытаться вернуть назад через экстрадицию.

Задача крайне амбициозная. Но практическая реализация этих угроз предельно сомнительна.

1. Для того, чтоб доказать фальсификацию болезни ради получения "белого билета" нужно, как минимум, заставить "белобилетчика" пройти повторно медкомиссию.

В отношении тех, кто уехал за границу это абсолютно нереально - в Украину они, понятное дело, во время войны не вернутся. Теоретически объявить подозрение им можно в случае, если сами врачи или военкомы вдруг признаются, что дали им справки о непригодности к службе за деньги. Но невозможно представить, зачем им сознаваться в преступлении, о котором, в противном случае, никто никогда не узнал бы (ведь уклонист уехал из страны и не будет проходить повторную комиссию).

2. Если допустить, что власти не станут заморачиваться поиском доказательств чьей-либо вины и просто дадут команду возбудить уголовные дела и объявить подозрения тотально (либо по принципу случайной выборки) "белобилетчикам", выехавшим из страны после 24 февраля 2022 года, то вероятность их экстрадиции даже из союзных Украине государств будет близка к нулю.

Самое очевидное действие, которое могут предпринять выехавшие из страны мужчины, это подать заявление на получение статуса беженца (то, что в Украине часто именуется "политическим убежищем").

На время рассмотрения обращения их экстрадировать не смогут. Можно предположить, что, столкнувшись с потоком таких заявлений, страны ЕС дадут установку своим структурам отказывать в обращениях. Но отказ люди смогут обжаловать в судах, которые в Европе тянутся очень долго. К тому же огромное количество экстрадиционных запросов в отношении украинцев может вызвать очень негативный для Украины общественный резонанс в ЕС. Особенно среди СМИ и правозащитных организаций.

И также понятно, что, из-за угрозы возбуждения уголовных дел, выехавшие из Украины мужчины, а также их семьи, уже в страну не вернутся. Не только во время войны, но и после ее окончания.

3. Также непонятно, куда именно украинские власти намереваются подавать на экстрадицию.

Большинство украинских мужчин не становятся на консульский учет в странах, где они оседают. И установить их местоположение можно будет лишь, если по каждому проводить специальные оперативные мероприятия - что очень сложно, ведь речь о десятках, если не сотнях тысяч мужчин.

Либо, если сами европейские страны предоставят Киеву списки мужчин призывного возраста, которые у них проживают. Такую вероятность исключать нельзя, но пока данных о том, что в ЕС кто-то это планирует сделать, нет. И в любом случае, как мы уже писали, из Европы довольно нелегко экстрадировать человека - даже если его местонахождение установлено.

4. При этом в реальной зоне риска в плане уголовных дел находятся люди, получившие белый билет после 24 февраля 2022 года и до сих пор живущие в Украине. При чем вне зависимости от того, купили ли они за деньги справку о непригодности к службе, либо действительно имеют проблемы со здоровьем.

Как раз их в ходе проверок найти и привести к следователям несложно.

И далее есть два варианта.

Либо их заставят повторно пройти комиссию, чтоб подтвердить свой диагноз (не исключено, что на этом этапе вновь придется платить).

Либо к ним применят "презумпцию виновности" - не особо разбираясь, возбудят уголовное дело, а дальше придется доказывать, что ты в реальности болен. Опять же это открывает большие возможности повторно "обилетить" человека, взяв с него деньги за закрытие уголовного дела (или за не объявление подозрения), а также за подтверждение диагноза.

По итогу, объявленная борьба с уклонистами-"белобилетчиками" вряд ли поборет коррупцию на откосе от мобилизации, но может заметно расширить "пищевую цепочку" среди коррупционеров. Помимо врачей и военкомов к ней подключат ещё и правоохранителей.