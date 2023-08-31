РФ обстреляла центр Купянска, разрушены здания, один человек ранен
Утром 31 августа силы РФ обстреляли центр Купянска из артиллерии.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Ранен мужчина 1962 года рождения, повреждены нежилые помещения, административные здания и частные дома.
Ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что россияне атакуют Купянск, чтобы ВСУ забирали отряды с юга и востока. По имеющимся данным на этом направлении Кремль собрал значительные силы.
Война в Украине идет уже 554-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне провели ракетно-беспилотную атаку по Киеву и Житомирской области. В результате падения обломков в Киеве погибли два человека. Были сбиты все 28 крылатых ракет, которые пустили со стратегических бомбардировщиков, а также 15 из 16 ударных беспилотников. На Россию и Крым вчера обрушилась, вероятно, крупнейшая атака беспилотников с начала войны.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.