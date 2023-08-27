NYT пишет, что Сырский "нарушил рекомендации Пентагона", когда призвал принять меры для защиты Купянска
Глава Сухопутных войск Александр Сырский "нарушил рекомендации Пентагона", когда призвал принять меры для защиты Купянска.
Об этом пишет New York Times.
Газета указывает, что недавние заявления Сырского о переброске российских подкреплений в этот район "не имеют независимых подтверждений".
Издание сомневается, что цель россиян - захват Купянска, как об этом недавно заявляло украинское командование.
"Маловероятно, что российские войска попытаются вернуть город, поскольку это поставит их в положение, в котором они находились до отступления из Херсона, когда город приходилось удерживать с рекой за спиной и с ограниченными путями снабжения.
Вместо этого российские войска могли бы попытаться продвинуться к реке Оскол, которая течет с севера на юг, а затем использовать водный путь в качестве естественного барьера против дальнейших атак Украины", - говорится в статье.
Отметим, что часть Купянска лежит как раз на левом берегу Оскола.
Ранее NYT сообщала, что США требуют от Украины сместить усилия на юг и прорвать оборону россиян в Запорожской области.
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