Глава Сухопутных войск Александр Сырский "нарушил рекомендации Пентагона", когда призвал принять меры для защиты Купянска.

Об этом пишет New York Times.

Газета указывает, что недавние заявления Сырского о переброске российских подкреплений в этот район "не имеют независимых подтверждений".

Издание сомневается, что цель россиян - захват Купянска, как об этом недавно заявляло украинское командование.

"Маловероятно, что российские войска попытаются вернуть город, поскольку это поставит их в положение, в котором они находились до отступления из Херсона, когда город приходилось удерживать с рекой за спиной и с ограниченными путями снабжения.

Вместо этого российские войска могли бы попытаться продвинуться к реке Оскол, которая течет с севера на юг, а затем использовать водный путь в качестве естественного барьера против дальнейших атак Украины", - говорится в статье.

Отметим, что часть Купянска лежит как раз на левом берегу Оскола.

Ранее NYT сообщала, что США требуют от Украины сместить усилия на юг и прорвать оборону россиян в Запорожской области.

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