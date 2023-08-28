Российские военные имеют некоторые успехи под Купянском в Харьковской области.

Об этом заявил на пресс-конференции 28 августа министр обороны Алексей Резников.

При этом, по его мнению, россияне могут попасть у Купянска в котел, если ВСУ продвинутся на Бахмутском направлении.

"Это логичный ход врага: отвлечь наше внимание, атакуя там, чтобы мы забрали отряды с юга и востока. Но генерал Сырский, который командует группировкой войск "Хортица", одновременно держит оборону на том направлении и контратакует на Бахмутском направлении. Россияне вроде немного там и продвигаются, но если мы продвинемся (на Бахмутском направлении - Ред.), то тогда уже они попадут в котел", – сказал министр.

Вчера руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что Россия сосредоточила на Лимано-Купянском направлении 110 тысяч военных, кроме того, увеличилось количество обстрелов.

Война в Украине идет уже 551-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжается тяжелое продвижение ВСУ на Ореховском направлении. ВСУ сейчас продвигаются к Новопрокоповке - селу к югу от Работино. Россияне перебрасывают на это направление подкрепления с других участков фронта, а также увеличивают количество авиаударов, чтобы остановить продвижение ВСУ. Кроме этого, движение украинских войск также сдерживают сильные укрепления армии РФ.

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