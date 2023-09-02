Сегодня ночью Крымский мост атаковали три надводных дрона. Утверждается, что все они уничтожены без последствий для моста.

Об этом заявляет минобороны РФ.

Ранее в ведомстве сообщали якобы мост в 23.15 был атакован "полупогружным безэкипажным катером".

По данным крымских пабликов, сейчас по мосту идёт движение автомобилей.

Ранее сообщалось, что возле Крымского моста россияне обустроили заграждения из пяти затопленных барж, чтоб морские беспилотники не могли их атаковать.

Напомним, глава СБУ Малюк впервые в подробностях рассказал, как взрывали Крымский мост год назад.

Война в Украине идет уже 556-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные имеют успех в направлении Новопрокоповки на Запорожском фронте. Продолжаются бои на линии фронта Купянск-Сватово. Военные паблики сообщают, что на Купянском участке бои приобрели характер позиционных.

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