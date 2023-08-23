В результате ночной атаки "Шахедов" на порты Дуная было уничтожено 13 тысяч тонн зерна. Повреждения получили сразу несколько частных зерновых терминалов и складов, а также грузовая инфраструктура.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Агропродукция предназначалась для Египта и Румынии. Россия системно бьет по зерновым емкостям и складам для остановки агроэкспорта", - приводит слова Кубракова в Телеграм Министерство по вопросам восстановления Украины.

Министр отметил, что только за эту ночь на 15% была снижена экспортная мощность порта Измаил. Ранее Россия уничтожила в порту Рени 35 тысяч тонн зерна.

"Сегодня уже восьмая по счету атака на портовую инфраструктуру после выхода России из зерновой инициативы. Всего за месяц атак на порты уничтожено 270 тысяч тонн зерна", - подытожил министр.

Напомним, ранее в ОК "Юг" сообщили, что сегодня ночью "Шахеды" попали в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в районе Дуная на территории Одесской области.

Всего ночью было выпущено 20 ударных дронов по Украине, из которых 11 были уничтожены силами ПВО. Девять в Одесской области, еще два дрона сбили в Запорожской области.