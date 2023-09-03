Российские военные ночью обстреляли Днепропетровскую область из "Градов" и артиллерии. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Под утро оккупанты били по Никопольщине. Попали по Покровской сельской общине. Применили тяжелую артиллерию и "Грады". Всего выпущено более 30 снарядов", - написал он.

Повреждения получили 5 многоэтажных домов и объект гражданской инфраструктуры. Пострадали четыре автомобиля, один полностью уничтожен.

Напомним, накануне РФ обстреляла Великомихайловскую громаду в Синельниковском районе Днепропетровской области. Повреждена линия электропередач.

Ранее мы писали, что в городе Середина-Буда Сумской области россияне ударили по предприятию и попали в машину энергетиков. Двое из них получили ранения.

Война в Украине идет уже 557-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 сентября 2023 года в онлайне.

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